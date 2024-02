Spese militari | botta e risposta in Aula tra Crosetto e l’opposizione Il ministro | “L’accordo decennale con l’Ucraina non è vincolante”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) ‘Question time’ alla Camera dei Deputati con ildella Difesa Guidodi cooperazione tra Italia ed Ucraina, recentemente stipulato, sono stati al centro di diverse interrogazioni. Ettore Rosato, vicesegretario di Azione ha espresso plauso sulle dichiarazioni delcirca un aumento della produzione nazione di munizioni. “Non è mai bello e facile parlare di armi, sempre ci vengono in mente le altre tante priorità dei nostri concittadini che si potrebbero finanziare utilizzando quelle risorse, ma purtroppo la pace, la libertà e la democrazia si difendono proprio così, anche con le armi” afferma Rosato, che poi, esprime soddisfazione per le parole della presidente della Commissione Europea Ursula Von der ...

Ascolta il podcast del Fatto di domani: CROSETTO: “AUMENTARE LE Spese militari NON È CULTURA BELLICISTA”. I venti di guerra in Europa non soffiano ancora sulle capitali. Ma pensare che non possano arrivare sarebbe un errore. La presidente ...ilfattoquotidiano

Spese militari, Conte: “Difesa comune europea va impostata bene”: “Io penso che una difesa comune europea sia un progetto assolutamente da coltivare, ma va ben impostato. Deve servire a razionalizzare gli investimenti ...lapresse

Conte: “Campo largo ovunque possibile. Calenda Disponibili, decida cosa vuole fare da grande”| VIDEO: Conte ha specificato di essere favorevole ad un progetto di una difesa comune europea, che però non deve significare un aumento del debito comune, bensì deve servire a razionalizzare la spesa per gli ...tag24