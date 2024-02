Spara a tre cani con una carabina ad aria compressa | denunciato 59enne

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Parma, 28 febbraio 2024 - Hato colpi diada tre, ferendone due in modo fortunatamente lieve. E’ successo lunedì, a Traversetolo (Parma). Il protagonista di questa drammatica vicenda è stato identificato eper maltrattamento di animali: si tratta di un uomo di 59 anni. La querela I proprietari deimaltrattati, una volta resosi conto dell’accaduto, hanno sporto querela verso ignoti nel momento in cui le forze dell'ordine, immediatamente contattate, hanno rinvenuto dalla pelle degli animali i pallini in piomboti dall'arma. I carabinieri di Traversetolo hanno di conseguenza avviato le indagini per risalire all'identità dellotore. Il primo indizio al quale si sono ...

