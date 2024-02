Spal | in buone mani con il ferrarese Galeotti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nel corso degli anni, il settore giovanile dellaha sfornato tanti portieri interessanti che si sono fatti largo nel calcio professionistico. Alcuni hanno giocato nella prima squadra biancazzurra anche recentemente, come Demba Thiam che ora sta difendendo i pali della Juve Stabia (capolista nel girone C di serie C, ma ancora di proprietà del club di via Copparo), però era dalla stagione 2006-07 che un estremo difensore della nostra provincia non giocava con continuità nella prima squadra della. L’ultimo è stato Emanuele Nordi, comacchiese classe 1984 che ha giocato titolare in serie C2 tra il 2005 e il 2007. La scuola di portieri ferraresi adesso però può finalmente aggiornare le statistiche, perché da un mese Cesarepuò considerarsi a pieno titolo il portiere di riferimento della squadra di Di Carlo. In realtà, ...