Spaccata al ristorante Da Adele di via D’Alzano | in manette un ventenne

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bergamo.alDadi via Guglielmo. Due persone hanno forzato la saracinesca e hanno lanciato un tombino di ghisa contro la vetrata. Poi si sono introdotti nel locale ed hanno preso il cassetto del registratore di cassa, un palmare per le ordinazioni e alcune caramelle. Intorno all’1 della notte tra martedì 27 e mercoledì 28 febbraio, un rumore metallico, costante, ha svegliato un residente di via Tiraboschi, in pieno centro a Bergamo. L’uomo si è affacciato alla finestra ed ha visto due persone che stavano cercando di rompere qualcosa contro una panchina, così ha avvertito il 112 e sul posto è arrivata una volante della questura. Alla viste dei lampeggianti i due si sono dati alla fuga, uno verso via Paglia, l’altro verso piazza Pontida. I poliziotti si sono lanciati all’inseguimento: ...

La Polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino extracomunitario, di 36 anni e senza fissa dimora in Italia, per i gravi ... (firenzepost)

Ancora una notte di furti come quella appena trascorsa, 27 gennaio 2024, a Firenze . Una spaccata è riuscita, con vetrina infranta, in un'osteria ristorante di ... (firenzepost)

Vetro spaccato e auto svaligiata durante la partita di tennis: “Alle Cascine la situazione è insostenibile”: “Hanno spaccato il finestrino dell’auto di mia figlia rubandole ... proprio tra il Circolo del Tennis e il ristorante di via del Fosso Macinante.firenzetoday

Via con l’incasso della serata dopo l’ennesima Spaccata in un ristorante del centro: Dopo il furto al kebab di via Ghibellina, nuovi ladri colpiscono a pochi metri: vetrina infranta, cassa svuotata. Emergenza spaccate in aumento.lanazione

GIAVENO, LAVORATORI IN NERO AL ristorante: 30MILA € DI MULTA: GIAVENO - Il ristorante "Il Pacchero" di borgata Rischia Villa a Giaveno, è stato multato per 30mila euro: 4 suoi lavoratori erano completamente in nero (il titolare sostiene che siano 3 non in regola ...valsusaoggi