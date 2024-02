Sostenibilità | da Intesa Sanpaolo 10 milioni a Ferrari Giovanni S p A

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)ha perfezionato un finanziamento di 10di euro con Garanzia di SACE al 90% a favore della societàS.p.A. per investimenti in progetti diS.p.A. è una storica azienda italiana specializzata nella produzione, selezione, stagionatura e confezionamento di formaggi, presente sul mercato nazionale con i brande GranMix e con il marchionei mercati export.seleziona e lavora il meglio della tradizione casearia italiana ed europea, per offrire una vasta gamma di prodotti di qualità, tra cui spiccano il Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna DOP, il Grana Padano DOP e altre specialità ...