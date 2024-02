Sosa | “Napoli sovraccaricato di informazioni da Garcia a Mazzarri passando per Calzona”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roberto “El Pampa”, ex attaccante dele opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvPlay. Queste le sue parole:sul ruolo dell’allenatore “Il ruolo dell’allenatore? Al di là degli aspetti tattici, credo che l’importante sia sempre l’input che dà l’allenatore. Thiago Motta, Gasperini, Italiano e Inzaghi hanno smascherato le solite scuse del ‘non ho i calciatori’ o ‘non riesco ad allenarli bene durante la settimana’, di conseguenza ci fanno vedere belle partite che non annoiano. Molti altri allenatori si nascondono dietro a questi alibi, pur essendo strapagati. Quelli che ho citato, invece, stanno facendo vedere cose diverse con un input differenti. La Fiorentina schiera il solo Arthur in mediana, con tutti gli altri votati all’attacco; il Bologna con la Lazio, nonostante il vantaggio, ha continuato ad ...