Sorpresa al cinema di Viareggio | Marcello Lippi tra gli spettatori del film sulla sua vita

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)alGoldoni di, in provincia di Lucca, dove glidelAdesso Vinco Io,e la carriera di, si sono ritrovati a ricevere la visita in sala proprio dello stesso ct campione del mondo nel 2006, viareggino doc, arrivato alinsieme alla moglie Simonetta per salutare il pubblico prima della proiezione: “Non mi aspettavo di venire accolto così, ringrazio tutti.mi è sempre stata vicina, soprattutto i tifosi della Juventus e, con la Nazionale anche tutti gli altri. Ho visto questoche mi hanno dedicato e mi è piaciuto. Ringrazio chi ha pensato a me”. SportFace.