Soppressione per tre passaggi a livello nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodei: protocollo d’intesa tra l‘Ente Autonomo Volturno e il Comune di Terzigno. È quello sottoscritto oggi negli uffici Eav di Napoli-Porta Nolana nell’ambito del programma di interventi volti al miglioramento della sicurezza ferroviaria. L’azienda di trasporti ricorda che “mette in atto una serie di attività funzionali alladei, in considerazione della possibile pericolosità degli attraversamenti ferroviari e in coerenza con le raccomandazioni espresse dall’Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradalie autostradali)”. In quest’ottica il presidente di Eav Umberto De Gregorio e il sindaco di Terzigno Francesco Ranieri, hanno sottoscritto un ...