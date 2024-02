Sony taglia 900 posti in PlayStation e punta sui giochi per PC

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) (Adnkronos) –ha annunciato un drastico taglio del personale, con circa 900 dipendenti della divisioneche saranno licenziati, per una riduzione dell’8% del suo personale globale. Questa mossa colpirà diversi studi di, tra cui Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games e Firesprite, segnando un momento significativo di riflessione interna e riorganizzazione. Jim Ryan, capo della divisione, ha condiviso la difficile decisione attraverso una comunicazione interna, evidenziando la necessità di adeguare la strategia aziendale alle sfide correnti e future: “Dopo attente considerazioni e numerose discussioni di leadership negli ultimi mesi, è diventato chiaro che sono necessari cambiamenti per continuare a far crescere l’azienda e sviluppare la compagnia”. Tra le decisioni più ...

