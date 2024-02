Sonego-Medvedev | il primo set è un’illusione | l’azzurro si ferma a Dubai

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 –fa accarezzare il sogno al popolo dell’Italtennis. All’Atp 500 diil torinese gioca uno dei set più belli della carriera, regolando 6-3 il numero uno del seeding (e quattro al mondo), Daniilesprime un concentrato di potenza e aggressività, e forse dall’altra parte della rete non c’è subito la versione migliore del russo. Poi la luce si spegne, con l’ex numero 1 del mondo che sale di livello e ripaga il torinese con la stessa moneta, chiudendo 3/6-6/3-6/3. La partitsa si complica quandoinizia a fare il. A nulla servono le bordate al servizio e con il dritto di, perché si contra contro il muro di gomma del russo (con Gilles Simon appena approdato nel suo team) che ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Splendido approccio lungolinea in back del torinese. 15-15 Super dritto inside in di Sonego. 0-15 Frettoloso ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 Le statistiche ci dicono di un Medvedev superiore al servizio come numeri nel match, dopo un 1° set in cui era ... (oasport)

Un grande Lorenzo Sonego esce sconfitto al secondo turno dell’ATP 500 di Dubai contro Daniil Medvedev : finisce 3-6, 6-3, 6-4 in favore della testa di serie ... (oasport)

Dubai: Sonego è bravo, Medvedev di più: “Dovrò dare il massimo per avere la possibilità di batterlo” e per un’ora e mezza buona lo ha fatto. Ma non è bastato a Lorenzo Sonego, uscito ...sport.tiscali

ATP 500, Sonego lotta per tre set ma alla fine vince Medvedev: La solita grinta messa in campo da Lorenzo Sonego, che tiene testa a Daniil Medvedev per i primi due set quasi alla pari e cede solamente al terzo set.tennisitaliano

ATP Dubai, Lorenzo Sonego fa sognare per un set, poi Medvedev emerge alla distanza: Un grande Lorenzo Sonego esce sconfitto al secondo turno dell'ATP 500 di Dubai contro Daniil Medvedev: finisce 3-6, 6-3, 6-4 in favore della testa di serie numero 1 in due ore di gioco. Pochi rimpiant ...oasport