Sondaggi elettorali Swg | in netto calo Fratelli d’Italia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il 51% sta dalla parte dell’Ucraina, sì alle armi a Kiev dal 41% Gli ultimidi Swg non risentono ancora degli effetti del voto in Sardegna, eppure segnalano già un momento di difficoltà pere in generale, quindi, per il centrodestra. Il partito di maggioranza relativa perde in una settimana mezzo punto e scivola al 27,7%, ma non si tratta di voti recuperati dagli alleati, nè passati nell’astensione, che è stabile. La Lega, infatti, guadagna solo un decimale, ed è all’8,1%, mentre Forza Italia è ferma, al 7,1%. Nel complesso i tre partiti sono al 42,9%, all’incirca come nel settembre 2022 alle elezioni politiche. All’opposizione rimane ferma, anzi perde un decimale, il Pd, al 20% tondo, mentre il Movimento 5 Stelle cresce dal 15,3% al 15,6%. Bene anche +Europa, che guadagna ...