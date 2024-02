Sondaggi elettorali Euromedia | il centrodestra ha ancora il 45 | 5% del consenso

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Italiani spaccati quasi a metà sul premierato Con l’avvicinamento delle elezioni europee gli istituti dio fanno i conti le varie ipotesi sulla strategia con cui i partiti andranno alle urne. Si vota con il proporzionale, quindi il tema non sono le alleanze, se non quelle strette tra i partiti che faranno una lista comune per superare lo sbarramento del 4%. Il principale oggetto del dibattito è la candidatura di alcuni leader nazionali, a dispetto del fatto che con tutta probabilità, se eletti, non opterebbero per il seggio di Bruxelles. Si parla di Meloni, Schlein, Tajani e Renzi, nello specifico. Secondo idiFratelli d’Italia avrebbe il 27,6%, che salirebbe al 28,1% se la premier si candidasse. Il Pd, invece, il 19,6%, ma agguanterebbe il 20% con Schlein in lizza. ...