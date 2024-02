Sommersby | come finisce il film?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Alla fine del, Jackviene condannato a morte per un omicidio che non ha commesso e. Laurel lotta per dimostrare la sua innocenza fino all’ultimo momento. Alla fine, Jack viene giustiziato ma poco prima di essere impiccato, confessa a Laurel che è stato effettivamente un impostore, ma che il tempo trascorso insieme è stato reale per lui e che l’ha amata sinceramente. Laurel, devastata, deve affrontare la perdita di Jack ma ha trovato un nuovo senso di forza interiore e indipendenza. I protagonisti di(Fonte: The Movie Database)è undel 1993 diretto da Jon Amiel e interpretato da Richard Gere e Jodie Foster. Ilracconta la storia di Jack, un uomo che torna a casa nel sud degli Stati Uniti ...