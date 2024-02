Solo promesse | serve agire subito | Prandini e l' appello all' Ue

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) «Sin daavevamo individuato Bruxelles come l'epicentro delle discussioni e delle decisioni che riguardano l'agricoltura. E lì dove si fanno i regolamenti e le direttive che poi spetta agli Stati membri applicare. I singoli Paesi hanno in manol'ultimo passaggio di attuazione. Per questo ci siamo concentrati su Bruxelles». Il presidente di Coldiretti Ettore, che ieri si trovava nella capitale belga con tremila agricoltori per chiedere un cambio di passo sulla Pac, la Politica agricola comune, in occasione del Consiglio dei Ministri Ue Agrifish, spiega a Libero i motivi della protesta. Ma ci tiene a prendere le distanze dai disordini e dalle violenze scatenate da alcuni gruppi di manifestanti. «Le nostre sono mobilitazioni condotte con determinazione per avere risposte chiare ai bisogni delle nostre imprese. Gli atti ...