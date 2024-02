Solo 10 promossi su 408 candidati al test di Burioni | il virologo ribatte | “Da vent’anni è lo stesso esame”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Polemiche sui social per il pre-dell’di Microbiologia di Roberto, modalità di preselezione che ilutilizza da più dieci anni al San Raffaele di Milano. Al centro delle critiche il numero esiguo di studenti(10 su 408 ). Una studentessa di Medicina su TikTok si è sfogata con un video, poi rimosso, in cui affermava che è non è normale, secondo lei, che così tante persone vengano bocciate, tra cui studenti “che prendono sempre 30 o 30 e lode” e che quindi “non credo che non abbiano studiato”. La prova consisteva in otto domande a scelta multipla a cui rispondere in 15 minuti. Dei 40810 hanno risposto correttamente a tutte, quindi potranno sostenere l’, come ha fatto sapere lo ...