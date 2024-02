Sofia morta a 23 anni per rara malattia | una strada per lei a Genova | “Ha smosso migliaia di persone”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)Sacchitelli fino all’ultimo giorno hadi persone sensibilizzandole sulle tematiche delle malattie rare, battaglia che è continuata anche dopo la sua morte per un raro tumore al cuore. Per questoha deciso di dedicare unaalla giovane studentessa di Medicina.

Genova, ok a una strada dedicata a Sofia Sacchitelli: "Sia una via di sole": GENOVA - Il consiglio comunale di Genova approva all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Franco De Benedictis per dedicare una via della città a Sofia Sacchitelli, la studentessa genovese ...primocanale