Snack Summit: tutto sull'evento organizzato da Social Football Summit e As Roma del 28 febbraio all'Olimpico: Nuovo evento che lega il mondo del calcio ad altre sfere, sempre più prossime e contigue allo sport. `Snack Summit` si svolgerà il 28 febbraio allo Stadio Olimpico..calciomercato

Il Social Football Summit e la AS Roma Business Club insieme per uno Snack Summit: Nuovo evento allo Stadio Olimpico. Social Football Summit in collaborazione con AS Roma Business Club organizzerà uno Snack Summit in occasione dell’AS Roma Business Summit 2024, evento dedicato al ne ...sportpaper

Social Football Summit e Roma Business Club organizzano uno Snack Summit: Allo stadio Olimpico di Roma, nel pomeriggio del 28 febbraio 2024, ci sarà uno Snack Summit all'interno dell'AS Roma Business Summit 2024, con la collaborazione di Social Football Summit. Occasione pe ...msn