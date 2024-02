Slittino | Max Langenhan salterà l’ultima tappa di Coppa del Mondo a Sigulda per problemi fisici

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ladell’ha ufficialmente portata a casa, al termine di una stagione devastante nella quale ha dominato in lungo e in largo (sei vittorie, un’infinità di podi e quota 1000 punti sfiorati). Maxperò non potrà chiudere in bellezza perché non parteciperà aldi. Arrivata oggi la rinuncia da parte del teutonico: non sarà al via della gara conclusiva del massimo circuito internazionale in Lettonia a causa di un problema alla schiena. Il commento del direttore della Nazionale tedesca Norbert Loch: “Per precauzione abbiamo escluso Max dalla squadra didela causa del suo infortunio alla schiena. Questo deve essere curato immediatamente e la salute viene prima di tutto. Dobbiamo pensare al futuro del ...