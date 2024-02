Sinner | avanti ma non troppo | di colpo s’è sgonfiato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), nonostante la doppia impresa il campione azzurro ha ancora tanto da dimostrare: non l’ha proprio convinto. Ci sta che qualcuno possa non confidare in lui. Il mondo è bello proprio per questo motivo, d’altra parte: perché è vario. Se così non fosse, sarebbe una noia mortale, oltretutto. Da qui a cercare di sgonfiare quello che oramai è un vero e proprio fenomeno, però, ce ne passa. Ed è un’operazione che lascia tra l’altro il tempo che trova, visto e considerato che a parlare per lui, ovvero per Jannik, sono i risultati. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itL’azzurro aveva chiuso il 2023 nel migliore dei modi e ha iniziato il 2024 ancor meglio, regalandosi il suo primo Slam. Non ancora sazio di vittorie, ha poi messo spalle al muro tutti gli avversari incontrati in quel di Rotterdam, assicurandosi anche un altro trofeo ...