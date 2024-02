Simulatore di esplosione nucleare | che cos’è l’ultima arma voluta da Putin

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Mosca, 28 febbraio 2024 –per testare gli effetti delle esplosioni nucleari. Lo hanno messo a punto gli scienzati dell’accademia militare russa per la logistica Khrulev. Il nuovo sistema sostituirà un tipo più antiquato. Secondo quanto scritto nel brevetto, citato dall’agenzia Tass, lo scopo è fornire “una chiara simulazione delle caratteristiche visive, come effetto dell’impatto, flash di luce e fungo atomico, di unaal suolo”. Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn La nuova apparecchiatura, aggiunge la Tass, sarà usata per “esercitazioni e addestramento pratico di unità militari e per migliorare la qualità della preparazione delle forze di terra in operazioni di combattimento nel contesto dell’uso di armi nucleari, così come delle unità per il controllo delle radiazioni” per ...