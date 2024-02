Sicurezza e fondi Pnrr Il prefetto Sgaraglia incontra gli amministratori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) È iniziato dall’area Nord Milano il ciclo di incontri che ilClaudio(nella foto) ha messo in calendario in queste settimane per confrontarsi con glilocali sulle necessità dei singoli territori. Alla riunione, che si è tenuta ieri mattina nella Villa Ghirlanda Silva, hanno partecipato i sindaci di Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni: al tavolo è stata condivisa la proposta, avanzata da alcuni primi cittadini, di "promuovere forme più strette di coordinamento tra i comandi di polizia locale e la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri, allo scopo di consentire un migliore e più penetrante presidio del territorio, soprattutto in orari serali". Il confronto è proseguito sul tema deidel Piano nazionale di ripresa e ...