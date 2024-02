Si finge sacerdote e si fa dare soldi da altri preti | arrestato un 23enne Truffe in tutto il Sud Italia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Avrebbe truffato una quindicina di parrocchie in un paio di mesi, dislocate tra Puglia, Abruzzo e Basilicatandosi prete e facendosiche diceva destinati a persone bisognose. Con queste accuse la polizia ha notificato ad un giovane di 23 anni , di Andria, che era già in carcere per reati analoghi, una ordinanza di custodia cautelare per truffa aggravata e sostituzione di persona ....

