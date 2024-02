Sh?gun | ci sarà una seconda stagione? La risposta dei produttori

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Disney+ ha esordito con i primi due episodi di Sh?gun, una nuova serie basata sull’omonimo romanzo del 1975 di James Clavell che aveva già ispirato una miniserie nel 1980. Visti i riscontri più che positivi, sono già tutti proiettati nel futuro. Infatti, si sta già pensando se unafattibile o meno. In vista della prima, idella serie hanno parlato con The Direct della possibilità di proseguire oltre il finale con una. Detto ciò, il produttore esecutivo Justin Marks (co-creatore della serie insieme a Rachel Kondo) sottolinea che Sh?gun potrebbe essere una serie autoconclusiva considerando che racconta già una storia completa. Hiroyuki Sanada in una scena di Shogun, fonte: FXEcco le parole di Mark: “Ritengo che raccontiamo la storia ...