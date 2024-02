(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Qualunque parola politicamente scorretta si corregge, non c'è bisogno che lo imponga un magistrato" "E' una forma die unadellae dell'intelligenza". Così Vittoriocommenta la controversa notizia che, in Gran Bretagna, vede la classificazione del film '' passata da 'film per tutti' a 'film per minori di

Vittorio Sgarbi si scaglia contro la decisione del British Board of Film Classification (BBFC) di classificare " Mary Poppins " come un film per minori di 12 ... (orizzontescuola)

Sgarbi: "No Mary Poppins per under 12 in Gb Grave censura e negazione libertà": "Qualunque parola politicamente scorretta si corregge, non c'è bisogno che lo imponga un magistrato" ...adnkronos

Mary Poppins, film vietato ai minori di 12 anni in Gran Bretagna: la reazione di Vittorio Sgarbi: Secondo il British Board of Film Classification (Bbfc), Mary Poppins conterrebbe un linguaggio discriminatorio ... La reazione di Vittorio Sgarbi L'ex sottosegretario della cultura Vittorio Sgarbi ...corriereadriatico

Mary Poppins vietato ai bimbi in Gran Bretagna, Sgarbi: “Grave censura e negazione della libertà”: Vittorio Sgarbi si scaglia contro la decisione del British Board of Film Classification (BBFC) di classificare “Mary Poppins” come un film per minori di 12 anni solo se accompagnati da un adulto. La ...orizzontescuola