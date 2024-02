“Sette uomini mi hanno fatto catcalling Sono stata in molti posti nel mondo ma Milano vince il primo ‘premio' ” | lo sfogo di Chiara King

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)ha vinto il triste e preoccupantedel’. A conferire la triste nomea alla città meneghina è: “Nonmaivittima diin tutta la mia vita – ha detto in un video postato sul proprio profilo TikTok –innelma.. hai vinto ilpremio“, ha raccontato. “Oggi stavo camminando come sempre e all’improvviso non uno, non due, non tre, ma benmiper mezz’ora – ha spiegato – Ero vestita con dei cargo ed una ...