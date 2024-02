"Servono più luci e telecamere"

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un gruppetto di adolescenti, domenica 25, nel pomeriggio ha fatto incursione nella scuola primaria Zara di San Rocco, accendendo Pc, srotolando carta igienica, spargendo materiale didattico, rompendo le scope. Per la prima volta, come sottolinea la dirigente dell’istituto comprensivo Koiné, una cittadina ha segnalato il fatto alle forze dell’ordine e i quattro sono stati colti sul fatto dalla polizia. I ragazzi hanno detto che si era trattato di un gioco. "Spero di avere occasione di ringraziare personalmente chi ha effettuato la segnalazione - commenta la dirigente Anna Guglielmetti (nella foto) - Vedremo di farne un’occasione di recupero. Mi adopererò perché venga svolta un’azione educativa positiva". Non passa settimana senza che le scuole subiscano danni o come minimo bivacchi sul piazzale che lasciano sporcizia e disordine. Succede davanti alla scuola media Leonardo nel ...