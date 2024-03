Serie turca ?nci Taneleri trama cast

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) è in onda sul canale turco Kanal D dal 25 gennaio 2024.Azem, che conduce una vita felice con sua moglie e i due figli, è un insegnante di letteratura amato dai suoi studenti. La sua vita cambia completamente in una sola notte quando finisce in prigione per aver ucciso sua moglie. Tuttavia, la realtà è diversa: sua figlia piccola causa accidentalmente la morte della madre, e Azem si assume la colpa per proteggerla. Azem, che ha trascorso diversi anni tra quattro mura, ha un solo obiettivo quando esce di prigione: trovare i suoi figli e tornare a sedersi di nuovo con loro a tavola. Ma ciò non sarà affatto facile. Quando è stato imprigionato, i suoi figli sono stati presi sotto la protezione dello stato e da lì sono stati adottati da diverse famiglie. Quando esce di prigione, trascorre la prima notte in un hotel squallido che normalmente non avrebbe mai ...