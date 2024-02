Serafini | «Leo? Ecco perché rappresenta il Milan»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Luca, giornalista e scrittore, ha parlato in esclusiva anews24 analizzando la stagione rossonera. Le parole Il giornalista e scrittore Lucaè intervenuto in esclusiva anews24 per parlare un po’ degli ultimi temi sul mondo. Ilha ottenuto un pareggio tra le polemiche contro l’Atalanta per l’ennesimo episodio a sfavore. Come ha visto la squadra? Quanto è stata condizionata la stagione rossonera da queste situazioni?«Le prestazioni della stagione sono state condizionate dagli errori arbitrali tanto quanto gli errori della squadra. A quello che ha sbagliato la squadra si sono aggiunti errori che avrebbero potuto indirizzare le partite in maniera diversa. Mi hanno insegnato da piccolo che alla fine della stagione le cose si compensano, non ci ...