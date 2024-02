Separazione Ferragnez fake? Fedez ha la fede e gossip flirt Chiara-Trussardi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) LadiFerragni è diventata un argomento dominante sui media, ma anche sul web, con aggiornamenti continui che tengono alta l'attenzione del pubblico su questa storia così surreale da far pensare che sia tutta una montatura per distogliere lo sguardo dai guai giudiziari dell'imprenditrice digitale. Risaputo è il fatto che quando accade qualcosa di abbastanza grave, la Ferragni è solita pubblicare foto e video dei figli Leone e Vittoria per intenerire i fan, un "uso dei minori come scudi umani", come affermato da Selvaggia Lucarelli. Questa volta, però, non ha funzionato. La storia d'amore della coppia viene dissezionata su ogni piattaforma, è importante chiedersi perché ci interessa così tanto. La loro relazione, una moderna favola, sembra più adatta agli algoritmi dei social che ai romanzi ...