“Sentito?!” Alessio | il pubblico del Grande Fratello convinto | se l’è lasciato sfuggire

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) C’è da dire che gli ultimi due concorrenti entrati alsi sono ambientati subito. Non è mai corso buon sangue tra loro ma sia Simona Tagli cheFalsone sono presto finiti al centro dell’attenzione anche se per motivi diversi. La showgirl si è molto avvicinata a Beatrice Luzzi e ha dimostrato di non avere problemi a parlare direttamente agli altri anche a costo di smascherarli, come successo nell’ultima diretta ai danni di Marco Maddaloni, poi nominato. AncheFalsone ha subito parlato apertamente ai suoi coinquilini e in questi ultimi giorni si è molto avvicinato a Perla, anche se come spiegato da entrambi in puntata, alla presenza di Mirko, c’è solo una bella amicizia e momenti di gioco tra loro. Ma chiarita la sua posizione con l’ex Temptation Island e anche con Giuseppe Garibaldi, ...