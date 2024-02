“Sentite cosa dice” Grande Fratello | Anita attacca Garibaldi e su Beatrice la spara grossa Il pubblico la incastra

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Ossessionata da Bea, ora distorce la realtà“, “Non potendo piùre Bea, l’unica possibilità per emergere resta quella di agire con le stesse modalità di scontro, ma ora tra di loro. E nella trasfigurazione della realtà, tutti intorno sono carnefici, e ognuno vittima. Eieriva Max, oggi GG, la preda facile”, “è gelosa di Giuseppe“. Questi alcuni dei commenti al video delche ieri sera ha fatto il giro del web sui social. ProtagonistiOlivieri e Giuseppe, i due amici che in queste orehanno avuto non pochi problemi. Problemi che, secondo il, sono scaturiti dopo la nomina dia prima finalista di questa edizione del...

Ladri in casa, arriva la Polizia e tentano la fuga dal tetto: due arrestati, caccia al terzo: UDINE - Furto in abitazione con fuga rocambolesca, ma alla fine due dei tre malviventi sono stati arrestati. È successo nel quartiere di San Domenico a Udine. I ladri avevano preso ...ilgazzettino

Alessia Fabiani, l'ex Fabrizio Cherubini assolto per maltrattamenti: «Non mi hanno creduto perché sono un ex letterina. Avevo le foto e i referti»: Alessia Fabiani, 47 anni, ex Letterina ed attrice, aveva denunciato l’ex compagno Fabrizio Cherubini per lesioni e maltrattamenti. Ma l’imprenditore è stato assolto in primo ...ilmessaggero

Con No Rest for the Wicked, Moon Studios sta passando dal suo "Mario" a "Zelda" - IGN First: Se la serie Ori è stata immediatamente considerata significativa, ciò è dovuto in parte al sostegno di Microsoft Studios, che ha inizialmente pubblicato sia The Blind Forest, sia The Will of the Wisps ...it.ign