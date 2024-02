Senato Francia | aborto è costituzionale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 21.20 Ilfrancese ha adottato, con 267voti favorevoli e 50 contrari, il disegno di legge volto a includere nella Costituzione il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza. Approvato negli stessi termini di quanto avvenuto in Assemblea, dunque senza modificare la formulazione del governo. Il testo è stato votato da tutta la sinistra, ma anche da parte di alcuni esponenti della destra e del centro. Non vi sarà un nuovo esame prima della riunione delle Camere in Congresso il 4 marzo convocate da Macron.

