Se stai cercando un nuovo podcast da ascoltare adesso | sei nel posto giusto

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il mondo deisi divide nettamente in due fazioni: da una parte gli “ascoltatori forti”, che tra i grandi classici che seguono potrebbero scovare piccole perle, dall'altra i curiosi, stuzzicati da un catalogo sempre più ampio che a volte lascia un po' disorientati. Da dove partire? Ecco, abbiamo costruito una lunga lista difruibili gratuitamente sulle principali piattaforme di streaming audio come Spotify, Amazon Music e Apple. Non vi resta che inforcare le cuffiette. Dal crime alla geopolitica, questi sono i miglioriitaliani che puoi1. Veleno - La Repubblica È Ilper eccellenza, quello con la P maiuscola. La nave scuola dei prodotti audio italiani. Realizzato dal giornalista Pablo Trincia, racconta la storia di 16 bambini che più di ...