Se non compri le skin di Fortnite vieni bullizzato | uno studio norvegese mostra dati preoccupanti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le microtransazioni nei videogiochi free-to-play sono al centro di un nuovo. I risultati sono sorprendenti e, perché dipingono una realtà che sembra andare nella direzione opposta a quella del buonsenso. Lo, ripreso anche da Game Rant, è stato condotto in Norvegia. Il risultato più incredibile è quello secondo il quale i ragazzi che non effettuano acquisti in giochi comevengono bullizzati e derisi da altri coetanei che invece concludono abitualmente microtransazioni. Sembra insomma che rifiutare di aggiornare il proprio personaggio in Fornite cono oggetti a pagamento, o evitare di acquistare pacchetti di carte in FIFA, sia motivo di inferiorità per i giovani videogiocatori. Un meccanismo che dal mondo reale, nel quale non seguire i trend è motivo di derisione ...