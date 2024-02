Se chiami così tuo figlio ti pagano | l’iniziativa del Comune che riempie le tasche dei neo genitori

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La scelta del nome del bambino è sentita e spesso sofferta per molti neo-. La strana iniziativa del, infatti, ha generato grandi polemiche Dueche aspettano un bambino sono in una sorta di limbo frenetico tra l’ansia, le aspettative, il senso di completezza e le paure che sono un po’ il climax ascendente della vita, un po’ un’altalena di emozioni tremendamente difficili da gestire.delper il nome del neonato ha fatto scoppiare il caos – cityrumors.itAllora vale la pena godersela e attendere per davvero, in serenità, e anche pensando alle cose importanti, quelle che possono cambiare il destino di una persona. Sbagliare il nome del pargolo, sicuramente bellissimo e dal talento smisurato in qualcosa, quello no, non deve essere neppure concepito. E allora parte ...