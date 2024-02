Scuola | tornano i giudizi e il pediatra boccia ‘insufficiente’

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il ritorno dei'classici' – come ottimo, buono e così via – nella pagella delle scuole primarie? "Approvato". Parola di. Ma con una puntualizzazione: "Sostituiamo la parola 'insufficiente', dannosa per tutti, con un'altra formula". E' il suggerimento di Italo Farnetani, professore ordinario di pediatria, che vede positivamente la riforma annunciata dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Una riforma in base alla quale – come spiegato dallo stesso ministro – accanto a deianalitici più complessi e tecnici, che servono innanzitutto ai docenti per ricostruire il percorso dello studente, ci dovrà essere una pagella in cui ilo sintetico è espresso con un termine chiaro per ogni materia, in modo che le famiglie e gli ...