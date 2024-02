Scuola | ok a norme sicurezza personale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 13.14 Via libera definitivo dall'Aula del Senato al Ddl che contiene le disposizioni per la tutela delladelscolastico. I voti a favore sono stati 88 e gli astenuti 65, nessun voto contrario. Il provvedimento intende "porre un argine alla successione di gravi episodi che hanno visto docenti vittime di violenza", spiega in Aula il relatore Marti (Lega). La legge, che modifica tre articoli del Codice penale, introduce un sistema di monitoraggio e interviene sotto il profilo sanzionatorio

Coppola, Megalopolis racconterà gli Usa come la Roma di Catilina: anche grazie a una Scuola, quella italiana, da cui ha imparato moltissimo: "I grandi registi italiani sono moltissimi, non bastano tutte le dita delle mani per contarli. Ne potrei nominare almeno 50".ansa

Caos assunzioni delle educatrici, perché asili e materne di Roma rischiano di restare senza maestre: Quella per le scuole dell’infanzia si concluse nel 2020 ... spiega Pratelli “limita tantissimo il numero degli idonei che si possono utilizzare (la nuova normativa stabilisce che vengono considerati ...romatoday

Prove Invalsi maturandi al via dal 1° marzo: saranno requisito di ammissione all’esame: Da venerdì 1° marzo al via le prove Invalsi dell’anno scolastico 2023-24 per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo ... da quella tradizionale carta-matita. In base alla ...orizzontescuola