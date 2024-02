Scuola | Della Porta Fdi | ' violenza contro docenti è problema a cui governo risponde'

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - “Le violenze e le aggressioni a danno di insegnanti sono una vera e propria emergenza a cui ilMeloni, con il ddl Sicurezza personale didattico,in modo tempestivo. I fenomeni di questo tipo sono diffusi e in crescita. Laè un'istituzione che va custodita e difesa ed è per questo che con il provvedimento approvato oggi si dà un chiaro segnale. Occorre costruire una vera collaborazione trae famiglia per risolvere alla radice il”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Costanzo

Concorsi scuola 2024: la prova scritta dei bandi DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria e DDG n. 2576/2023 per infanzia primaria sarà svolta nei giorni 11 ... (orizzontescuola)

Abolito il concorso straordinario abilitante 2020 con Decreto PNRR 2024: Si tratta Della procedura concorsuale che era stata bandita per consentire ... introduce nuove misure per la Scuola, come vi spieghiamo nel dettaglio in questo approfondimento. Tra queste, prevede ...ticonsiglio

Un mondo a parte: il trailer Della commedia con Antonio Albanese e Virginia Raffaele: Grazie all’aiuto Della vicepreside Agnese e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Quando tutto sembra andare per il meglio però, arriva la notizia che la Scuola ...cinematographe

Morto all'improvviso Silvano Scarpa, il ballerino di mille varietà televisivi con Raffaella Carrà,Ornella Vanoni e Mina: Scopre l'amore per il ballo da ragazzino, alla fine Della terza media si iscrive a una Scuola di danza classica del territorio e alla prima selezione di talenti viene scelto per entrare alla Scala di ...ilgazzettino