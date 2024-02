Scuola | Della Porta Fdi | ‘violenza contro docenti è problema a cui governo risponde’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – ?Le violenze e le aggressioni a danno di insegnanti sono una vera e propria emergenza a cui ilMeloni, con il ddl Sicurezza personale didattico, risponde in modo tempestivo. I fenomeni di questo tipo sono diffusi e in crescita. Laè un?istituzione che va custodita e difesa ed è per questo che con il provvedimento approvato oggi si dà un chiaro segnale. Occorre costruire una vera collaborazione trae famiglia per risolvere alla radice il?. Lo dichiara il senatore di Fratelli d?Italia, Costanzo. L'articolo CalcioWeb.