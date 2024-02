Scuola | Bucalo Fdi | ‘Governo investe tanto | non butta soldi per banchi a rotelle’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – ?Comprendo la necessità dei colleghi del M5s di tornare alla posa da contestatori pur di racimolare consenso elettorale, però sarebbe opportuno, quando si muovono critiche, farlo con cognizione di causa e non con demagogia. Sentire dire, come avvenuto stamattina in Aula del Senato, che il governo Meloni sottraeallaè davvero singolare”. Lo dichiara in una nota la senatrice Ella, componente della commissione Cultura e viceresponsabile del dipartimentodi Fratelli d?Italia.“Ricordo, a tal proposito, che questo Esecutivo e il ministro Valditara hanno approvato le linee guida che attuano la riforma inserita nel Pnrr, prevedendo un investimento di 600 milioni per rafforzare educazione e formazione degli studenti e 450 milioni per la formazione dei docenti. Senza ...