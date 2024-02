(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L'Aquila - Una recente operazione delle autorità finanziarie del Tribunale di Avezzano ha portato alla luce una serie di irregolarità presso unOro" situato nel territorio marsicano. Il sostituto procuratore della Repubblica, Chiara Lunetti, ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari, dando il via a un'approfondita indagine antiriciclaggio e di polizia economico-finanziaria condotta dalla Compagnia di Avezzano della Guardia di Finanza. Durante le indagini, è emerso che il titolare dele un suo collaboratore avrebbero fatto firmare schede "-oro" in bianco a diversi clienti, omettendo di riportare dati essenziali richiesti dalla normativa vigente. Successivamente, avrebbero compilato queste schede con i dati di altri clienti ignari, al fine di nascondere l'origine reale ...

Scoperti Oro di Dubbia Provenienza in un Negozio "Compro Oro": Due Rinvii a Giudizio: Si stima che oltre 4 chilogrammi di oro di dubbia provenienza ... Le autorità hanno anche scoperto violazioni fiscali e lavoristiche per un ammontare di 1 milione e 500 mila euro, e irregolarità nelle ...abruzzo24ore.tv

Tutti al mare: Rimini e i tempi d’oro in 180 anni di turismo balneare: rimini, giochi di bimbi, 1930-1940 Da sabato, infatti, la mostra fotografica diffusa lungo due chilometri di spiaggia diventa un viaggio tra le pagine di questo ricco volume, per continuare a scoprire ...altarimini

Massimo e la Norrie: tanti no trasformati in sì: Quale che sia la diagnosi, rara o no, l’obiettivo della Lega del Filo d’Oro in verità è sempre lo stesso: «Intravedere le potenzialità di ciascuno e farle fiorire. Molti genitori scoprono soltanto qui ...vita