Scontro tra due auto | due persone in codice rosso

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoUn incidente stradale si è verificato in tarda mattinata a Tramontone, frazione di Taranto. Dueche transitavano in via Guarini, si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale. Si tratta di una Fiat Panda che è si è capovolta e una Nissan. Per estrarre entrambe leche viaggiavano sulla Panda, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Taranto. I due sono stati trasportati inpresso l’ospedale Santissima Annunziata, non si conoscono le loro condizioni.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.