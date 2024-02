Sciabola | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | dodici azzurre convocate da Zanotti ad Atene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Prosegue ladeldiad. L’appuntamento sarà valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Prima ci sarà il tabellone principale venerdì e sabato con le prove individuali Domenica le prove a squadre. Sonoledal ct Nicola. In pedana ci saranno Martina Criscio, per ranking, Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Rossella Gregorio, Rebecca Gargano, Giulia Arpino, Michela Landi, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Irene Vecchi e Chiara Mormile. SportFace.