Sci alpino | i precedenti dell’Italia maschile ad Aspen | di Paris e Tomba gli unici successi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La Coppa del Mondo di sci2023-2024 prosegue nella sua seconda trasferta nordamericana. Dopo il weekend sulle nevi californiane di Palisades Tahoe il Circo Bianco si sposta nel Colorado con la tappa di. Il calendario proporrà ben tre gare, due giganti e uno slalom, sulla pista denominata “Lower Ruthie’s”. Si gareggerà in una località che ha visto l’Italia protagonista in diverse occasioni. Nel complesso sulla pista del Colorado la squadra azzurra vanta 2 vittorie, 5 secondi posti e 4 terzi posti. Il primo risultato di rilievo per gli azzurri adporta la data del 14 marzo 1976 con la terza posizione di Gustav Thoeni nello slalom dominato da Ingemar Stenmark che precede lo statunitense Phil Mahre per 1.58 e il nostro alfiere per 1.88, quarto Piero Gros a 2.31. Bisogna avanzare fino al 6 marzo 1983 per rivedere il ...