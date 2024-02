Schlein | “Meloni si può battere | ora vogliamo l’Abruzzo”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “È stata davvero dura, non avevo certezze nemmeno io stavolta”. Questo il commento a caldo della segretaria del Pd, Elly, dopo la vittoria in Sardegna. “Era dal 2015 che non strappavamo una Regione alla destra – prosegue -. È la nostra prima reconquista e non sarà l’ultima, questo è il mio messaggio per Giorgia”. E in Abruzzo “il centrosinistra stavolta al completo ci può regalare un’altra sorpresa”. Ellyalla “doppietta” in Abruzzo ci credono davvero. Un primo segnale incoraggiante, del resto, era arrivato dal sondaggio commissionato a Winpoll e recapitato sul tavolo della segretaria dem la scorsa settimana. Secondo quei numeri, il divario tra l’uscente Marco Marsilio e lo sfidante Luciano D’Amico e sarebbe di un’incollatura: ilano al 50,6%, l’ex rettore dell’università di Teramo al 49,6. ...