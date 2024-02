(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nuovoper ladeldi: doppia tappa tra uomini e donne, c’è la sciabola protagonista che si alterna tra(maschile) ed(femminile). Gare fondamentali soprattutto quelle a squadre di domenica con entrambe le compagini al tricolore che vanno a caccia di punti importantissimi in chiave ranking olimpico. Idella sciabola maschile: AZZURRI GARA INDIVIDUALE – Michele Gallo, Luigi Samele, Alberto Arpino, Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Francesco D’Armiento, Leonardo Dreossi, Daniele Franciosa, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Emanuele Nardella, Riccardo Nuccio, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Leonardo Tocci e Pietro Torre AZZURRI PROVA A SQUADRE – Michele ...

Fermo 12 febbraio 2024 - Fermo capitale della scherma per un giorno. Si è svolto, presso la sede dell'Accademia della scherma l’allenamento Caf integrato di ... (ilrestodelcarlino)

Fioretto: Under 20 il primo, Under 17 la seconda. I campionati Europei Cadetti e Giovani “Napoli 2024” si svolgeranno dal 22 al 29 febbraio Jesi , 12 febbraio ... (vallesina.tv)

La Coppa del Mondo di Scherma proseguirà nel weekend del 22-25 febbraio. Le gare di fioretto maschile e femminile andranno in scena a Il Cairo (Egitto), ... (oasport)

Scherma: i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo. Weekend tra Padova ed Atene: Nuovo weekend per la Coppa del Mondo di Scherma: doppia tappa tra uomini e donne ... che vanno a caccia di punti importantissimi in chiave ranking olimpico. I convocati della sciabola maschile: ...oasport

Atletica: Mondiali indoor di Glasgow, 21 azzurri convocati da La Torre: Decolla domani la spedizione azzurra per i Mondiali indoor di Glasgow. I 21 atleti convocati dal direttore tecnico, Antonio La Torre, raggiungeranno la Scozia, dove venerdì si aprirà la rassegna irida ...napolimagazine

Lo spadista Matteo Galassi 1° nel ranking under 20: i complimenti del Comandante dei Carabinieri: mentre il 28 febbraio sarà impegnato con la squadra “Under 20” Nazionale di spada maschile per la gara a squadre e ad aprile sarà convocato ai Mondiali di Scherma che si terranno a Riyadh.ravenna24ore