Scatta la sospensione disciplinare per Vannacci E lui annuncia ricorso

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) É stata disposta dall'ufficio del personale dello Stato maggiore dell'Esercito la, legata all'inchiesta sul peculato e sulla truffa, di 11 mesi per il generale Roberto, Si tratta di una"con conseguente uguale detrazione di anzianità e dimezzamento dello stipendio". È la sanzione applicata dal Ministro della difesa Guido Crosetto al generale Roberto, in esito al procedimentodi stato avviato lo scorso 30 ottobre. Lo rende noto all'Adnkronos l'avvocato dell'ufficiale, Giorgio Carta, che spiega: “La sanzione stigmatizza le circostanze della pubblicazione del libro ‘Il mondo al contrario' che avrebbe asseritamente denotato ‘carenza del senso di responsabilità' e determinato una ‘lesione al principio di ...

Controlli dei carabinieri del Nas in 600 case di riposo: chiusure e sanzioni: In 11 casi le irregolarità hanno riguardato la mancata richiesta o rinnovo dei certificati per la prevenzione degli incendi ...quicosenza

Nas, controlli in 600 case di riposo per anziani: irregolarità in 1 su 3: Disposta la chiusura dell'attività e la sospensione del titolo autorizzativo in considerazione delle gravi carenze strutturali e igienico sanitarie, anche in materia di sicurezza fisica e antincendio.rainews

Riforma del Codice della strada 2024: cambia tutto. Occhi aperti per chi guida: Riforma Codice della Strada nuove regole per i neopatentati e sanzioni più severe per uso del cellulare, eccesso di velocità e alcol.tag24