Scariolo | «Ad Atlético Madrid-Inter ci sarò! Inzaghi | che sensazioni»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), commissario tecnico della Spagna di basket, è un grande tifoso dell’e lo farà anche nella nazione dove lavora: fra due settimane contro l’. Intanto stasera è al Meazza per la partita contro l’Atalanta e ha parlato aTV. DAL BASKET AL CALCIO – Sergiosi esprime su-Atalanta: «Sarà una bella partita. Peraltro da parecchio tempo tutte quelle dell’sono piacevoli, al di là del tifo: speriamo sia un’altra di questa serie molto lunga. A? Ci sarò senz’altro! All’andata l’ho vista bene come tutti, col pizzico di rammarico alla fine di non aver trovato il premio che avremmo meritato. Però un atteggiamento in campo di livellonazionale. Lautaro Martinez? Un ...