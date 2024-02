Scandicci-Eczacibasi Istanbul oggi in tv | Champions League volley femminile | orario ritorno | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), mercoledì 28 febbraio (ore 20.00) si gioca, incontro valido per ildei quarti di finale della2023-2024 di. Serve un’impresa alle ragazze di Barbolini per passare il turno contro le Campionesse del Mondo, che sono uscite vincitrici 3-2 nell’andata disputata in Turchia. Antropova e compagne hanno già dimostrato in stagione di sapere come si fa, non resta che mettere tutto quello che si ha a disposizione nei nove metri.non può sbagliare niente contro le ragazze guidata da Tijana Boskovic per ribaltare il risultato dell’andata. Le ragazze di Barbolini giocheranno con il pubblico a favore, in un PalaWanny che non deve perdere il ...