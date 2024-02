Scadenze fiscali di marzo 2024 | non farti cogliere impreparato!

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)di: nonè un mese ricco di, alcune delle quali possono essere particolarmente complicate per chi non è avvezzo al mondo delle tasse. In questo articolo, rivolto in particolare a persone over 40, faremo una panoramica delle principalidi, fornendo alcune informazioni utili per affrontarle con serenità. 1. Certificazione Unica (CU): Scadenza: 16Cosa fare: La CU deve essere consegnata ai lavoratori dipendenti e ai pensionati dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Contiene le informazioni relative ai redditi da ...